Il Partito Democratico della Provincia di Brindisi aderisce all’iniziativa promossa dalla CGIL e parteciperà con convinzione alla manifestazione di sabato 6 settembre in Piazza del Vento, davanti alla Base Onu, per chiedere la fine della barbarie in corso a Gaza e in Cisgiordania. È urgente che il Governo italiano assuma una posizione chiara e decisa, schierandosi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale.

A Gaza è in atto una tragedia umanitaria senza precedenti: oltre 40.000 morti, metà dei quali donne e bambini; più di 70.000 feriti; ospedali e scuole rasi al suolo. Un milione di civili costretti alla fuga, privi di cibo, acqua e cure di base. Una realtà drammatica che non può lasciarci indifferenti: un genocidio che deve essere fermato.

Il Partito Democratico della Provincia di Brindisi sostiene con convinzione anche l’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla e ribadisce il ruolo centrale che la città di Brindisi può avere in questa mobilitazione. Brindisi è città di mare, accoglienza e umanità: ha saputo alzare la voce contro le ingiustizie e aprire le braccia a chi cercava salvezza.

Per questo rivolgiamo un appello all’intera comunità brindisina: facciamo sentire insieme, forte e chiara, la nostra solidarietà al popolo palestinese, che oggi vive una sofferenza indicibile.