La raccolta differenziata fatta nel Comune è, in termini percentuali, la peggiore nell’ARO di appartenenza, Questo determina un aumento del costo del servizio di smaltimento che ricade, ovviamente, sui cittadini. Questa situazione sembra incredibile se pensiamo che all’inizio del servizio ,per la sensibilità dei cittadini e l’impegno dell’amministrazione comunale del sindaco Federico, Ceglie, nella raccolta differenziata, raggiungeva il 50% e fu insignita dal riconoscimento “Comuni Riciclone Regione Puglia” .L’’appalto per il servizio di raccolta rifiuti nel nostro ARO è scaduto da oltre cinque anni e le continue proroghe sono in palese contrasto con tutte le norme di una corretta amministrazione. Sarà, forse solo un caso, ma la presidenza del nostro Aro in questi anni è stata ad appannaggio del sindaco di Ceglie Palmisano.

In merito al rinnovo della gara d’appalto , l’amministrazione comunale di Ceglie non ha ritenuto utile coinvolgere, per una fase di ascolto i cittadini ,le associazioni, le varie istituzioni e i rappresentanti di categorie per determinare quelle che potevano essere proposte e valutazioni varie .La carenza del servizio di raccolta rifiuti e di altri servizi ad esso collegati, sono evidenti. Questa situazione, a nostro avviso, ha varie cause: assenza completa di un’opera di sensibilizzazione da parte della ditta appaltatrice e dell’ente comunale; si sono impelagati in alcuni progetti dissolti in un nonnulla che hanno prodotto solo costi aggiuntivi al servizio; mancanza di controlli;mezzi , attrezzature e contenitori in fase di decadimento; mancanza di indirizzi politici e amministrativi coerenti con le aspettative del servizio e con il capitolato d’appalto .

In questi anni il servizio è stato modificato. Sono cambiati giorni e modalità di conferimento dei rifiuti in città, ma l’atto amministrativo “Ordinanza “ che regola il servizio è quello del 2009 – un’altra era. In attesa che questa brutta nottataccia passi , sarebbe un sogno vedere migliorare il servizio ad esempio del diserbo su pavimentazione stradale, marciapiedi e muri prospicienti con trattamenti biologici erbicidi riconosciuti dall’ASL, nei periodi primaverili e autunnali fatti in orari notturni con irrigatori a batteria e in inverno ed estate con interventi di monitoraggio per esempio sei interventi all’anno. Sarebbe auspicabile e salutare una raccolta specifica per i rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o privato a uso pubblico, ovviamente fissando un margine che rientri in un servizio ordinario, diciamo 4 interventi per 10 tonnellate di rifiuti. Sarebbe bello poter ottenere un corretto conferimento e raccolta dei rifiuti nell’area mercatale con consegna di specifiche buste contenitore ai commercianti per il conferimento dei residui della vendita dei prodotti da depositare, a fine giornata, sulla stessa area attribuita. Certo sarebbe bello ,ma si tratta solo di un sogno anche se tutto questo è già previsto nell’attuale servizio e solo per inadempienza e incapacità dell’attuale apparato politico e amministrativo delle destre che governano la città , non viene realizzato. In definitiva sarebbe un sogno- diritto(pagato) dei cittadini ad avere un servizio migliore. Purtroppo all’orizzonte si intravedono nuvoloni carichi di problemi seri per i cittadini cegliesi, certamente prevedibili, considerata la cattiva gestione dei rifiuti in questi ultimi 15 anni. Il sogno potrebbe rivelarsi un incubo. Sembra (voci di corridoio)che stia per essere ufficializzata, per un contenzioso, una stangata di milioni di euro a carico del comune di Ceglie . Ovviamente speriamo che rimanga solo un nostro presentimento errato .

IL SEGRETARRIO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI CEGLIE MESSAPICA