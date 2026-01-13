Il Prefetto Guido Aprea ha incontrato questa mattina, in una visita di saluto, il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Luigi Amitrano.

L’incontro ha costituito un primo momento di conoscenza istituzionale e di confronto sui principali temi di interesse comune, con particolare attenzione alla sicurezza marittima, alla tutela della legalità e al ruolo strategico del porto di Brindisi per il territorio.

Nel corso del colloquio è stata sottolineata l’importanza della collaborazione tra le istituzioni, ritenuta essenziale per garantire un’azione coordinata ed efficace a servizio della comunità locale.

Il Prefetto ha infine espresso apprezzamento per l’impegno e l’attività svolta dalla Capitaneria di Porto, auspicando la prosecuzione di un rapporto di proficua e costante sinergia.