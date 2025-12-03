Avvicendamento al comando del Raggruppamento Puglia–Basilicata dell’Operazione “Strade Sicure”

Il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, ha ricevuto nella mattinata di ieri la visita istituzionale del nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia–Basilicata dell’Operazione “Strade Sicure”, Colonnello Orazio Giovanni Costa, accompagnato dal Comandante cedente, Colonnello Giuseppe De Blasi.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di massima cordialità e collaborazione, il Prefetto ha rivolto un sentito ringraziamento al Colonnello De Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di comando, sottolineando l’importante contributo garantito dall’Esercito Italiano nelle attività di sicurezza del territorio.

Il Colonnello Orazio Giovanni Costa assumerà la guida del dispositivo “Strade Sicure”, da tempo impegnato in attività di vigilanza e supporto operativo, con particolare riferimento al Centro CARA e al CPR di Restinco, realtà in cui il personale militare opera quotidianamente assicurando un presidio qualificato e costante.

Il Prefetto Carnevale, formulando i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante, ha rinnovato la piena disponibilità della Prefettura a proseguire nella stretta e proficua collaborazione istituzionale a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.