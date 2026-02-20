Il Convegno Maria Cristina di Savoia di Brindisi organizza per martedì 25 febbraio, alle ore 17.00, presso la Sala Gino Strada del Palazzo Nervegna, l’incontro dal titolo “Il ricamo, storia, arte, cultura e tradizione”.

Ad aprire la serata sarà la presidente del Convegno M.C.S. di Brindisi e delegata regionale, Aloisia Lamberti. La relazione principale sarà affidata al ricercatore storico Fabrizio Maltinti.

La conferenza affronterà il tema del ricamo da diverse prospettive: dalle origini storiche alla sua evoluzione artistica, culturale e tradizionale, fino al valore simbolico assunto nei significati liturgici dei paramenti sacri. La ricerca si soffermerà anche sugli aspetti antropologici e sociologici di questa pratica, letta come momento di aggregazione comunitaria e come espressione artistica femminile, diffusa nei conventi, nelle case e nei vicoli dei paesi, tra lavoro manuale e condivisione.

Il ricamo sarà raccontato come un filo che attraversa la storia, mantenendo intatta la propria forza espressiva nel panorama delle arti decorative.

A conclusione dell’incontro è prevista una piccola esposizione di ricami risalenti alla fine dell’Ottocento e agli inizi del Novecento.

La cittadinanza è invitata a partecipare.