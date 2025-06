Scambio di idee questa mattina a Palazzo di Città fra il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, e una delegazione della Base logistica delle Nazioni Unite in città, guidata dal Presidente del personale sul campo delle nazioni Unite (Unfsu) e Vice presidente Uniserv, dott. Milan Victor Dawoh.

Fra le tematiche dello scambio di idee il ruolo della sede di Brindisi che opera in sinergia con le altre sedi di New York, Vienna e Ginevra e le questioni del personale della Base logistica presente sul territorio brindisino. In particolare, è stata posta la necessità, da parte della delegazione della Onu, di avere la disponibilità di un congruo numero di aule scolastiche in Città, già utilizzabili dal prossimo mese di settembre 2025. Ciò al fine di consentire ai figli dei dipendenti Onu, che dovessero essere trasferiti nella Base logistica operante in città, di frequentare strutture scolastiche di tipo anglofono.

Il Comune di Brindisi resta impegnato nel mettere a disposizione le aule e da lunedì prossimo inizieranno i sopralluoghi. Il Comune si è formalmente impegnato con la rappresentanza Onu ad offrire la massima collaborazione della Città a predisporre tutti i servizi utili alla soluzione delle questioni rappresentate.