Con proprio Decreto, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a far data da oggi, 1° settembre 2025, ha nominato il dott. Nicola Zizzi “Vice Segretario generale del Comune di Brindisi” e, a partire dalla stessa data, il dott. Zizzi avrà l’incarico della “direzione e gestione del Settore Consiglio Comunale, Giunta, Organi Istituzionali, Servizi Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, Gabinetto del Sindaco e, ad interim, sarà “Dirigente del Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Attività Produttive e SUAP, ambito di precedente incardinamento dirigenziale”.

Il dott. Nicola Zizzi, che assume l’incarico del dott. Costantino Del Citerna, in quiescenza da oggi, è nato a Brindisi nel 1959 ed è laureato in Giurisprudenza. Dal 1994 al 1991 è Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto; dal gennaio 1992 è nel Comune di Brindisi, fino al 1996 come funzionario, e dal marzo 1996 come dirigente.

L’incarico dirigenziale conferito al dott. Nicola Zizzi, ha durata “sino al termine del mandato amministrativo, fatta salva eventuale revoca anticipata in virtù di ulteriori modifiche dell’assetto organizzativo”.