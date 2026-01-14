L’Amministrazione Comunale di Fasano, nell’ambito del patrocinio concesso alle iniziative di alto profilo civile, annuncia un nuovo appuntamento del Themis Festival.

Domenica 18 gennaio, alle ore 11:00, la Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città ospiterà la presentazione del libro “Il biennio di sangue” di Luca Tescaroli, magistrato e attuale Capo della Procura di Prato.

L’opera ricostruisce con rigore analitico il drammatico periodo 1993-94, indagando le menti e gli esecutori materiali degli attentati di Cosa Nostra nel continente. Un incontro che si preannuncia di forte impatto per la cittadinanza e per la comprensione di pagine cruciali della nostra Repubblica.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, e dell’Assessora alla Cultura, Cinzia Caroli. Parteciperanno inoltre al dibattito Vito Antonio Loprieno (ERF Edizioni) e Tonio Salamina (APS Legalitria).

Il cuore della mattinata sarà dedicato al confronto con l’autore: a dialogare con il dott. Tescaroli sarà Giovanna Montanaro, sociologa e studiosa dei fenomeni di criminalità organizzata.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il BCC Locorotondo, il progetto “Parole per la libertà” e il GAL Valle d’Itria.

