Tenute Lu Spada ha ricevuto lo scorso luglio un prestigioso riconoscimento internazionale, conquistando la Medaglia d’Argento al Concours Mondial de Bruxelles 2025 con il suo Tuffetto Rosato di Negroamaro. Un altro riconoscimento che si aggiunge a quelli ricevuti, sempre nel 2025, dalla guida Vitae dell’associazione italiana sommelier, dal concorso internazionale dei vini biologici e da quello dei vini rosati.

La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terrà il 6 ottobre a Roma, nella cornice storica di Palazzo Valentini, alla presenza di rappresentanti istituzionali. Un appuntamento che conferma l’autorevolezza di un concorso che da oltre trent’anni seleziona e celebra le eccellenze enologiche mondiali.

«Questo premio – dichiara Carmine Dipietrangelo, amministratore unico di Tenute Lu Spada – rappresenta un altro riconoscimento importante per il nostro lavoro quotidiano in vigna e in cantina. Il Tuffetto Rosato nasce dall’incontro tra la tradizione del Negroamaro e la nostra costante ricerca di eleganza e freschezza, valori che trovano conferma in quest’altro risultato internazionale».

Oltre alla cerimonia di consegna, la giornata sarà arricchita da momenti di degustazione e networking con giornalisti, buyer e operatori del settore, offrendo grande visibilità alle cantine premiate.

Il Tuffetto, Rosato biologico di Negroamaro, già apprezzato per il suo carattere mediterraneo e la sua versatilità, si conferma così ambasciatore del territorio brindisino e della filosofia produttiva di Tenute Lu Spada, fondata su sostenibilità, rispetto della natura e valorizzazione dei vitigni autoctoni.

Con questa medaglia, Tenute Lu Spada rafforza il proprio posizionamento tra le aziende vitivinicole di riferimento della Puglia, contribuendo a portare l’identità enologica del Salento sulla scena internazionale.