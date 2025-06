“Non senza di me. Percorsi di autonomia delle persone con disabilità” è il tema dell’incontro promosso nell’ambito del ciclo “Il Venerdì dell’Inclusione”, che si terrà il 6 giugno dalle 17 alle 19, nella sala convegni di Palazzo Nervegna a Brindisi.

L’evento è promosso da Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Brindisi, Asl Brindisi e Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Dopo i saluti istituzionali del commissario del Consorzio Ats Br1, Angelo Roma, i lavori saranno introdotti dall’assessore ai Servizi sociali del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro, e dal direttore del Consorzio di Ambito Brindisi/San Vito dei Normanni, Maurizio Moscara. In programma le relazioni di Stefania Pinnelli, pedagogista (Università del Salento), Annamaria Gioia, direttore Area sociosanitaria Asl, Barbara Namoini, assistente sociale del Comune, Giuseppina Scarano, garante del Comune per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, Giuseppe Natale, direttore generale della cooperativa San Bernardo, Alessandro Cazzato, presidente dell’associazione “Il bene che ti voglio”. Modera il presidente del consiglio comunale Gabriele Antonino. Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione con crediti formativi di Unisalento.

L’iniziativa prevede un secondo ciclo di incontri in cui si parlerà, tra l’altro, di educazione nella natura, migranti e richiedenti asilo, inclusione in ambito carcerario, famiglie e genitorialità ai margini, violenza e discriminazione di genere.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI