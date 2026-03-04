Si comunica che a partire dalle ore 10:00 di martedì 4 marzo, è possibile acquistare i biglietti per assistere al match casalingo della Valtur Brindisi in programma nelle vacanze pasquali al PalaPentassuglia. Sabato 4 aprile, Sabato Santo, sarà l’occasione per vedere dal vivo i biancoazzurri e sostenerli per l’importante sfida casalinga contro la Libertas Livorno.

È possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (aperto tutti i giorni nei seguenti orari 09:30-13:00; 16:45-20:15 tranne la domenica e il lunedì mattina).

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: 2 PARTITE *(Pesaro e Fortitudo Bologna, a partire da €19)

CATEGORIA A: 9 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)



MATCH IN VENDITA:

• Valtur Brindisi vs Bi.Emme Service Libertas Livorno |CATEGORIA A|– sabato 4 aprile ore 20:30

Si ricorda che è attualmente in vendita la prossima partita di campionato in programma sabato sera 21 marzo alle ore 20:30 tra Valtur Brindisi e Real Sebastiani Rieti. Biglietti in vendita a partire da €14.

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due



