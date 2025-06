La Città di Fasano ha inaugurato ieri, giovedì 26 giugno, il nuovo parcheggio pubblico completamente gratuito a Savelletri, in via Accademia Navale di Livorno. L’intervento, che mette a disposizione oltre 100 posti auto, è stato realizzato da Abaco S.p.A. come parte dell’offerta migliorativa del contratto di concessione dell’appalto per la sosta a pagamento nelle strisce blu, affidato nel 2022, e non ha comportato alcun costo per le casse comunali.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione del Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria e dell’Assessore alla Viabilità, Donatella Martucci.

Questo importante progetto mira a migliorare la viabilità e l’accessibilità della frazione marina, offrendo un servizio essenziale sia per i residenti che per i numerosi visitatori.

«Oggi siamo a Savelletri per un’inaugurazione importante – ha dichiarato il Sindaco Francesco Zaccaria -. Tagliamo il nastro di un nuovo parcheggio pubblico di 100 posti auto completamente gratuito che non è costato un euro al Comune di Fasano, in quanto è stato realizzato grazie al bando per la gestione dei parcheggi a pagamento come offerta migliorativa. Nei prossimi mesi continueremo a realizzare nuovi parcheggi: a breve andremo in gara per la realizzazione del parcheggio di Torre Canne, che prevederà 200 posti auto e 50 posti per moto e motorini, riqualificando un’intera area con verde e giochi. Inizierà a breve anche la gara d’appalto per la realizzazione del parcheggio all’intersezione tra via Giardinelli e via Gravinella, con 100 posti auto finanziati dal bando SIUS. Inoltre, entro aprile 2026, sarà completata la riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo, dove sono previsti circa 80 posti auto. Stiamo costruendo passo dopo passo un’idea di mobilità che superi l’uso esagerato dell’auto. In questa visione, i parcheggi sono un tassello fondamentale che renderanno la nostra città più ordinata, più moderna e più salubre».

L’Assessore alla Viabilità, Donatella Martucci, ha aggiunto: «Oggi inauguriamo un’opera che coniuga funzionalità, sostenibilità e rispetto per il paesaggio. Il nuovo parcheggio a Savelletri contribuirà a migliorare l’accessibilità e la vivibilità della frazione, ancor più perché l’amministrazione ha stabilito di rendere la sosta nella stessa area gratuita per tutti i veicoli, auto e motocicli, a beneficio di residenti e turisti. Abbiamo voluto che dal punto di vista architettonico rispondesse a criteri di basso impatto visivo e ambientale, tramite l’utilizzo di materiali naturali e coerenti con la tradizione locale, mentre la piantumazione di siepi ed essenze arboree tipiche della macchia mediterranea – che sarà completata quando le temperature lo consentiranno – contribuisce all’integrazione naturale dell’infrastruttura nel contesto circostante. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, perché con opere come questa costruiamo una mobilità più attenta e un turismo più sostenibile».

