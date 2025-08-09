La Filcams CGIL BR, la Fisascat CISL TA- BR e la Uiltrasporti UIL BR esprimono tutta la propria solidarietà all’Avv. Rossana Palladino, Amministratrice della Brindisi Multiservizi , Società in house del Comune di Brindisi, per l’ignobile, vile e deprecabile attentato incendiario che ha distrutto la sua auto.

Condannano con fermezza tale gesto, lontano dal confronto democratico ma che merita la massima attenzione da parte delle autorità preposte.

Un segnale molto preoccupante a cui bisognerà dare una risposta immediata soprattutto alla luce del difficoltoso percorso fatto insieme, Società, lavoratori e lavoratrici, sindacati, amministrazione comunale, uniti a traghettare la BMS fuori dalle secche e allontanarne lo spauracchio di liquidazione per consentire il mantenimento occupazionale di oltre 140 dipendenti .

Filcams, Fisascat e Uiltrasporti hanno sempre sostenuto la necessità di preservare l’esperienza della BMS, tra le poche società in house nel panorama nazionale perché preziosa e utile per i servizi che fornisce alla città e non solo.

Fare scelte coraggiose e portare avanti il proprio lavoro con dedizione non può avere come conseguenza una risposta tanto grave quanto pericolosa. È necessario che si faccia subito chiarezza.

SEGRETERIE PROVINCIALI

FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTRASPORTI