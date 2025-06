Intorno alle ore 19:00 di oggi, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nei pressi di Lido Presepe, in località Marina di Torchiarolo, per l’incendio di un’autovettura in transito.

L’intervento ha consentito il rapido spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, il conducente del veicolo è rimasto illeso.