September 22, 2025
Set 22, 2025    Posted by    news 0

“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà al sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, per il grave episodio che lo ha colpito nella notte. È un atto che, al di là delle cause ancora da accertare, desta forte preoccupazione e che richiama tutti noi alla massima attenzione.

Si tratta di gesti che non colpiscono mai solo una persona, ma tentano di minare la stabilità e la libertà delle nostre comunità.

Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine, che sapranno fare chiarezza su quanto accaduto, e rinnoviamo al sindaco Ferretti e alla sua famiglia la nostra vicinanza e delle istituzioni che rappresentiamo.

La nostra risposta sarà sempre l’unità e la coesione”.

Antonio Matarrelli – Presidente Provincia di Brindisi / Sindaco Mesagne
Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi
Massimo Lanzillotti – Sindaco di Carovigno
Angelo Palmisano – Sindaco di Ceglie M.
Marco Marra – Sindaco di Cellino S.M.
Lorenzo Perrini – Sindaco di Cisternino
Giuseppe Margheriti – Sindaco di Erchie
Francesco Zaccaria – Sindaco di Fasano
Antonello Denuzzo – Sindaco di Francavilla F.
Cosimo Maiorano – Sindaco di Latiano
Angelo Pomes – Sindaco di Ostuni
Giancarlo Miccoli – Sindaco di Sandonaci
Giovanni Allegrini – Sindaco di San Michele S.
Edmondo Moscatelli – Sindaco di San Pancrazio S.
Lucia Argentieri – Sindaco di San Pietro Vernotico
Silvana Errico – Sindaco di San Vito dei N.
Elio Ciccarese – Sindaco di Torchiarolo
Michele Saccomanno – Sindaco di Torre S.S.
Giovanni Barletta – Sindaco di Villa Castelli

Related Posts

RFI: aggiudicata gara per il collegamento ferroviario tra Aeroporto e stazione di Brindisi

Fuoco all’auto del Sindaco di Oria: la solidarietà del mondo politico

A Brindisi due eccellenze della pizza: Brunda e Romano Artigiani del Gusto premiate dal Gambero Rosso

AQP: Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi a Oria

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 43 annunci di lavoro e 83 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

Il Consorzio di Torre Guaceto scopre discarica abusiva in riserva: al via le indagini della polizia provinciale

No Comments

Leave a Comment