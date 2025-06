Questa mattina intorno alle 5, una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta in contrada Caputi, nei pressi della chiesa di Jaddico, per domare un incendio scoppiato in un’abitazione.

Le fiamme sono state rapidamente spente e una persona di 74 anni, presente all’interno, è stata soccorsa e affidata al personale del 118 per le cure mediche.

Sul posto sono intervenute anche le Forze di Polizia per le necessarie verifiche.