September 3, 2025
Set 3, 2025    Posted by    news 0

Attimi di paura nella tarda serata di ieri in via Fleming, dove un violento incendio ha interessato un garage interrato. Le fiamme, divampate intorno alle 23.30, hanno avvolto una delle tre auto custodite all’interno, distruggendola completamente.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti dal comando provinciale con un’autopompa e un’autobotte. Grazie alla rapidità delle operazioni, è stato possibile mettere in salvo le altre due vetture ed evitare conseguenze peggiori.

L’incendio, domato dopo un intenso lavoro di spegnimento e bonifica, ha comunque provocato gravi danni agli impianti del locale. Non si registrano feriti.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Related Posts

La Luna di Sangue: Domenica 7 settembre a Torre Guaceto passeggiata notturna con osservazione astronomica narrata

Il Rotary club Brindisi Appia Antica promuove la presentazione del catalogo della Grande mostra sugli anni dell’Impressionismo

Cisl FP: “il Ministero della Difesa dimentica il Sud? Mancano posti a Taranto e Brindisi”

Sabato e domenica a Mesagne il XIII convegno internazionale di grafologia forense

Al via Wiki Loves Puglia, capitolo regionale del concorso fotografico organizzato da Wikimedia

Memorial Pentassuglia: Sabato 13 Settembre Valtur Brindisi-Avellino

No Comments

Leave a Comment