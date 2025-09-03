Attimi di paura nella tarda serata di ieri in via Fleming, dove un violento incendio ha interessato un garage interrato. Le fiamme, divampate intorno alle 23.30, hanno avvolto una delle tre auto custodite all’interno, distruggendola completamente.
Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti dal comando provinciale con un’autopompa e un’autobotte. Grazie alla rapidità delle operazioni, è stato possibile mettere in salvo le altre due vetture ed evitare conseguenze peggiori.
L’incendio, domato dopo un intenso lavoro di spegnimento e bonifica, ha comunque provocato gravi danni agli impianti del locale. Non si registrano feriti.
Le cause del rogo sono in corso di accertamento.
