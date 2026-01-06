Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nella serata di oggi sulla strada provinciale 45 Mesagne–Latiano (strada vecchia per Latiano) a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura, uscita fuori dalla carreggiata e finita nella scarpata laterale. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’intera area interessata, operando in condizioni rese complesse dalla scarsa visibilità.

A bordo dell’auto viaggiavano due ragazzi, nati rispettivamente nel 1989 e nel 1996. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.