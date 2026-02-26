A causa di un incidente è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione nord, della strada statale 7 ‘Appia’, in località Grottaglie, in provincia di Brindisi.

Il sinistro, avvenuto al km 661,750, ha coinvolto un’autocisterna adibita al trasporto di materiali petroliferi (benzina e gasolio). Il veicolo ha perso il controllo ed ha impattato contro la barriera di sicurezza laterale.

Per consentire le operazioni di soccorso e bonifica si è resa necessaria la provvisoria chiusura della carreggiata.

Al momento il traffico è deviato lungo la viabilità adiacente dal km 661,000 (sv. “Monteiasi/Montemesola”) e fino al km 666,200 (sv Grottaglie/Aeroporto/S.Giorgio J.”).

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile

