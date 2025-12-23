Si è svolta il 22 dicembre, presso l’Ex Convento di San Paolo Eremita, la conferenza stampa di presentazione del progetto “InnovHub”, promosso dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dei Laboratori Digitali della Regione Puglia.

L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale del percorso che porterà alla piena attivazione del “Chiostro – Polo per l’Innovazione”, uno spazio pubblico di accesso digitale pensato come luogo aperto alla comunità, dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione, alla formazione e alla sperimentazione tecnologica.

Il progetto si inserisce nella procedura negoziale promossa dalla Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese della Regione Puglia, con l’obiettivo di creare punti di accesso pubblico alle competenze digitali, capaci di coinvolgere cittadini, studenti, imprese, Pubblica Amministrazione e mondo della formazione.

Attività e temi dei laboratori digitali

I laboratori digitali di “Chiostro – Polo per l’Innovazione” si configurano all’interno di un programma che coniuga contenuti specialistici e format esperienziali. I principali ambiti tematici includono open data, open source, coding, creazione di app e chatbot, data visualization, intelligenza artificiale, sviluppo low-code/no-code e sicurezza informatica, e saranno sviluppati attraverso:

• Corsi di formazione e workshop tematici, orientati a una comprensione concreta delle tecnologie e delle loro applicazioni pratiche, con esercitazioni e casi d’uso reali

• Eventi di animazione territoriale, incontri pubblici e momenti di networking, finalizzati a stimolare il confronto su trasformazione digitale, sostenibilità e sviluppo locale, coinvolgendo attivamente comunità, scuole e imprese

• Hackathon e percorsi di accompagnamento alla progettazione, rivolti in particolare ai giovani, per trasformare idee in prototipi e soluzioni sperimentali utili al territorio

• Spazi attrezzati per coworking e smart working, pensati per favorire la collaborazione tra Pubblica Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini

• Presentazione e utilizzo della HOLO BOX, un dispositivo capace di proiettare figure o oggetti in 3D in formato olografico, abilitando modalità innovative di comunicazione e fruizione dei contenuti per scuole, imprese e settori culturali e turistici, e rafforzando il ruolo del Chiostro come luogo di sperimentazione d’avanguardia

Durante l’incontro sono intervenuti Giuseppe Ventrella, presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, Vito Bavaro, dirigente presso il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia e Fernanda Prete, dirigente Area 1 della Provincia. A seguire, Chiara Spalluto (CNA Brindisi-Taranto) ha presentato il contesto e la visione del progetto e Raffaella Ferreriha approfondito nel dettaglio obiettivi, contenuti e potenzialità del nuovo polo dell’innovazione.

«Con il progetto InnovHub – ha dichiarato Giuseppe Ventrella, Presidente f.f. della Provincia di Brindisi – restituiamo alla comunità uno spazio storico trasformandolo in un luogo di innovazione, inclusione e crescita. Il Chiostro diventerà un punto di riferimento per cittadini, giovani e imprese che vogliono acquisire competenze digitali e contribuire attivamente allo sviluppo del territorio. È una sfida importante che guarda al futuro, ma che parte dai bisogni reali della nostra comunità».