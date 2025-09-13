Un segno tangibile di speranza e condivisione arriva dalla Fraternità Parrocchiale San Carlo di Gesù a Brindisi che ha dato vita a una raccolta alimentare e solidale permanente.

Un’iniziativa semplice ma di grande impatto, capace di coinvolgere tutta la comunità e offrire un aiuto reale a chi vive condizioni di forte difficoltà economica e sociale.

Come si legge nel volantino diffuso nei diversi quartieri della città, sempre più persone bussano alla porta della Fraternità in cerca di sostegno.

«In questo tempo particolarmente difficile, sempre più famiglie chiedono un aiuto concreto», spiega don Vito, sottolineando come questa iniziativa rappresenti non solo un gesto di carità, ma una vera testimonianza di Cristianesimo vissuto.

Accanto alla raccolta permanente, la comunità sostiene anche il progetto TUCUM, una forma innovativa di solidarietà che richiama la tradizione del “caffè sospeso” napoletano.

Il nome deriva da un anello indossato dagli Indios del Brasile come simbolo di fraternità e, nel tempo, trasformato in segno universale di lotta contro la povertà.

Attraverso la piattaforma digitale TUCUM chi vuole può effettuare un “dono sospeso”. Il meccanismo è semplice:

I donatori versano un contributo sul sito o donando direttamente presso la parrocchia

I beneficiari – famiglie in difficoltà ed enti non profit – ricevono una tessera NFC con crediti spendibili.

I partner commerciali (farmacie, alimentari, negozi di abbigliamento, professionisti) accettano la tessera come pagamento, permettendo alle persone bisognose di acquistare in autonomia e con discrezione ciò di cui hanno davvero necessità.

Un modello solidale che mette al centro la dignità della persona e favorisce un aiuto diretto, trasparente e concreto.

L’appello di don Vito e della Fraternità è chiaro: «Seminare il bene è possibile solo se ciascuno si mette in gioco. Non servono grandi gesti, ma la somma di tanti piccoli contributi può cambiare davvero la vita di chi è nel bisogno».

Con la raccolta permanente e il progetto TUCUM, la parrocchia di San Carlo di Gesù invita tutti i cittadini a partecipare a questa rete di fratellanza che porta sollievo, dignità e speranza.

Per informazioni scrivere a : donvi1903@gmail.com