Il 15 e 16 marzo, la Sezione di Seregno ha avuto l’onore di ospitare un evento di interscambio con la Sezione di Brindisi, un’iniziativa che ha seguito l’esperienza già vissuta dai ragazzi seregnesi nella città pugliese. Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità di crescita e condivisione per tutti i partecipanti.

A fare da ospite speciale è stato Marcello Terzo, Componente del Comitato Nazionale, proveniente da Palermo, che ha accompagnato i ragazzi durante la due giorni di attività. Con il suo spirito motivazionale, ha esortato i giovani arbitri a divertirsi: “Se fate gli arbitri smettete, se decidete di essere arbitri lo sarete per tutta la vita. Divertitevi sempre”. Le sue parole hanno risuonato come un invito a vivere l’esperienza con passione e con l’orgoglio di appartenere ad una grande Associazione.

L’evento è stato inaugurato dal Presidente regionale Emilio Ostinelli, che ha voluto augurare un grande in bocca al lupo ai ragazzi coinvolti, sottolineando la fortuna di poter partecipare a un’esperienza così arricchente. Le sue parole hanno creato un clima di entusiasmo ed emozione tra i partecipanti. Il programma è stato ricco di emozioni, alternando momenti di formazione in aula a sessioni pratiche sul terreno di giuoco. Gli associati brindisini hanno avuto l’opportunità di dirigere gare lombarde, mettendo in pratica quanto appreso e condividendo le loro esperienze con i colleghi di Seregno. Non sono mancati anche momenti conviviali, che hanno contribuito a rafforzare i legami tra le due Sezioni.

Questo interscambio non solo ha permesso di approfondire le competenze tecniche degli arbitri, ma ha anche creato un’importante rete di relazioni tra le due Sezioni, dimostrando come la condivisione di esperienze possa arricchire il percorso di ciascun associato.

In conclusione, il weekend a Seregno si è rivelato un successo, lasciando a tutti i partecipanti ricordi indelebili e la voglia di continuare a crescere insieme nel mondo dell’arbitraggio.

Un ringraziamento speciale da parte del Presidente Stefano Annoni va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e a Marcello Terzo per il suo prezioso supporto.