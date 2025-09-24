Nella Uosd di Chirurgia senologica dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretta da Stefano Burlizzi, è stato asportato a una giovane donna un tumore della mammella di 3,5 chilogrammi e 23 centimetri di diametro.

L’intervento, durato tre ore, è riuscito perfettamente, senza che la paziente avesse complicanze. Grazie alle tecniche di oncoplastica avanzata, applicate dall’équipe composta da chirurghi senologi e chirurghi plastici, è stato possibile ricostruire l’integrità della mammella con ottimi esiti estetici. In attesa dei risultati istologici definitivi che stabiliscano dettagliatamente la diagnosi a completamento della biopsia e degli esami strumentali pre-operatori.

“Sempre più frequentemente – dice il dottor Burlizzi – giungono alla nostra Breast Unit, da varie province pugliesi e da regioni limitrofe, casi di particolare complessità, che richiedono approcci multidisciplinari avanzati e moderni. Questo caso record è uno dei tanti, ma sicuramente straordinario per le dimensioni della patologia, una delle più voluminose a oggi segnalate nel nostro Paese. L’elevatissimo numero di casi trattati, tra i più alti nel Sud Italia, identifica la Chirurgia senologica e ricostruttiva dell’ospedale Perrino come una delle più performanti, capace di invertire la direzione dei viaggi della speranza e farsi garante dei più adeguati percorsi di cura”.

