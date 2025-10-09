

Giovedì 9 ottobre, alle ore 18.30, il Tempio di San Giovanni al Sepolcro ospiterà il terzo appuntamento di “Intrecci di note e poesie”, il format culturale ideato per celebrare il ritmo delle stagioni attraverso l’incontro tra poesia e musica.

Nato in primavera, il progetto si propone di valorizzare la socialità e la bellezza della parola condivisa: sei poeti si alternano in un reading accompagnato dagli intermezzi musicali del Duo Intrecci, formato da Maria Chiara Stomati e Silvia Corbelli.

L’edizione autunnale, promossa dalle associazioni Brindisi Ama Cielo Terra Mare e Il Cigno Blu’, vedrà protagonisti i poeti Giampiero Martinese, Clelia Esposito, Antonio Dario Fioravante, Franco Romanelli, Pierluigi Antonazzo e Franco Zuccaro, ciascuno con la propria sensibilità e il proprio linguaggio lirico.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio morale del Rotary Club Brindisi e la collaborazione dell’Hospitale del Turista, confermando l’attenzione della città per i percorsi che uniscono arte, cultura e incontro.

Un evento che promette di avvolgere il pubblico in un intreccio di emozioni, tra suoni e parole che raccontano l’autunno e la sua poetica malinconia.