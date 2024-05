Jane’s Walk è un movimento nato nel 2006 a Toronto per celebrare Jane Jacobs – attivista e studiosa delle città americane – che, ogni anno, a maggio, organizza camminate nei quartieri per riscoprire i luoghi in cui viviamo. I percorsi, organizzati localmente e gratuitamente, sono concepiti per divenire momento di confronto, di scambio culturale e di riflessione sugli spazi delle nostre città. Attualmente sono oltre cinquecento le città in cui nel mondo si organizzano Jane’s Walk nel nome di Jane Jacobs.

Anche la città di Brindisi, per merito dell’a.p.s Brindisi e le Antiche Strade, gestore della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, ha risposto all’appello, proponendo alla cittadinanza un appuntamento “ERRANZE URBANE” per sabato 4 maggio, con partenza alle ore 18:00 dalla Casa di Quartiere Minimus – Porta Mesagne (Bastione Carlo V), percorrendo il centro storico alla scoperta della sua comunità, e delle due case di Quartiere individuate durante il tragitto, che terminerà proprio presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti sita nell’Ex Convento delle Scuole Pie.

L’evento è gratuito, armatevi di macchina fotografica e di spirito di cittadinanza attiva, l’obiettivo principale sarà una riflessione per una progettazione partecipata della città. L’obiettivo di Jane’s Walk è, infatti, quello di sviluppare un approccio progettuale basato sulla concertazione con la comunità locale, incoraggiando passeggiate guidate dai cittadini per osservare, riflettere, condividere, discutere e re-immaginare collettivamente i luoghi in cui vivono.

Durante la passeggiata verranno intervistati cittadini del centro storico e verranno somministrati dei questionari che permetteranno di analizzare quelli che sono i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce del quartiere.

Invitiamo i residenti a partecipare, anche per conoscere di più le due Case di Quartiere e i servizi da loro offerti, ma anche per contribuire con spirito civico al miglioramento della propria comunità e dei suoi spazi.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie