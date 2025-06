Nell’ambito delle attività del Servizio Incrocio domanda-offerta, intercettando uno specifico fabbisogno del territorio, i centri per l’impiego degli Ambiti di Brindisi di Arpal Puglia stanno organizzando un job day dedicato ai settori sanitario, socio-sanitario, sociale e socio-pedagogico, che si svolgerà in doppia data, il 19 giugno a Mesagne e il 3 luglio a Brindisi.

Arpal Puglia ha lanciato la chiamata pubblica agli imprenditori alla ricerca di personale nei settori interessati e numerose sono state le aziende che hanno risposto con estremo interesse.

Il job day sarà così strutturato:

i candidati potranno sostenere direttamente i colloqui con le aziende nelle seguenti date: il 19 giugno 2025, dalle ore 09:30 alle ore 12:00, presso il presso il Castello Normanno Svevo di Mesagne (Br); il 03 luglio 2025, dalle ore 09:30 alle ore 12:00, presso la sede del CPI di Brindisi, sala Convegni del Palazzo della Regione Puglia, in via Tor Pisana n. 114.

Si consiglia di portare con sé più copie sottoscritte di CV da consegnare alle aziende. Esclusivamente per i candidati residenti o domiciliati fuori dalla Puglia, nell’ambito della strategia #mareAsinistra, sarà possibile prenotare un colloquio online compilando il Google form a questo link: https://forms.gle/G3DDc4xqAP2Y4Hdx5.

I colloqui online si svolgeranno su piattaforma Meet dal 09 al 11 luglio 2025.

#mareAsinistra è la strategia delle Regione Puglia che mira a favorire il rientro dei talenti pugliesi nel territorio di provenienza e di stimolare i non pugliesi a venire a vivere e lavorare nella nostra regione.

Per maggiori info si possono contattare i centri per l’impiego di riferimento.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

