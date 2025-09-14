Primo successo stagionale per la Junior Fasano, che nel pomeriggio di oggi ha superato con il risultato di 32-30 il Cassano Magnago, nel match valido per la 2^ giornata della Serie A Gold 2025/26.

Completamente favorevole agli ospiti l’avvio di gara, con i bianco-amaranto che si portano subito sullo 0-4 dopo 6’, ma i padroni di casa reagiscono immediatamente con un analogo contro-parziale, impattando sul 4-4 al 12’. Al 17’ primo vantaggio fasanese (6-5), con i lombardi che però ritrovano nella fase successiva il +3 (8-11 al 24’), distacco ridotto nuovamente da Alessandro Leban e compagni ad un passo dall’intervallo (11-12 al 28’), con le due squadre che rientravano negli spogliatoi sul 12-13.

Ad inizio ripresa è di nuovo parità (13-13), ma è sempre il Cassano a trovare il modo di rimettersi a distanza, pur senza prendere il largo: così al 35’ il tabellone recita di nuovo +3 a favore degli uomini di Bellotti (16-19), con il vantaggio che persiste sino al 41’ (21-21). La formazione capitanata da Mattia Dorio rimette in seguito la testa avanti, toccando per l’ultima volta il +2 al 44’ (22-24) ed il +1 al 47’ (24-25). Il successivo break di 3-0 della Junior, che si porta sul 27-25 del 49’, sposta definitivamente l’inerzia dell’incontro dalla parte dei pugliesi, i quali giungono prima sul +2 (28-26 al 53’) e poi sul +3 (30-27 al 57’). Sono vani infatti i tentativi del team varesino di riagganciare i locali, che resistono agli assalti finali degli avversari, tornati sotto di 1 (31-30 al 59’) e mettono in cassaforte i due punti con il 32-30 della sirena.

La vittoria, calorosamente festeggiata dai presenti sugli spalti del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, si auspica possa essere da slancio per i prossimi impegni, a partire da quello in calendario sabato prossimo a Merano, in casa dell’Alperia Black Devils.

Tabellino

Junior Fasano-Cassano Magnago 32-30 (12-13 p.t.)

Junior Fasano: Rossa, Guarini, Corcione, Di Tano, Belharet 1, Boggia 7, Leban, D. Somma 1, Notarangelo 7, Dello Vicario Giacinti, Capozzoli, G Somma 4, Neglia, Marrochi, Borlegui 5, Codina Vivanco 7. All.: Domenico Iaia.

Cassano Magnago: Ilic, Lazzari, Fantinato 5, Dapiran 1, Moretti 5, Ostling 5, Monciardini, Mazza 8, Adamo 3, Dorio, Prevosti, La Bruna, Branca, Kabeer 1, Jezdmirovic 2. All.: Mattia Bellotti.

Arbitri: Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.

Risultati del 2° turno: Sparer Eppan-Conversano 27-35, Junior Fasano-Cassano Magnago 32-30, Loacker Bozen Volksbank-Pallamano Trieste 1970 35-33, Macagi Cingoli-Alperia Black Devils Merano 30-25, Metelli Cologne-Teamnetwork Albatro Siracusa 30-31, Brixen-Publiesse Chiaravalle 35-34, Raimond Sassari-Pressano (7/10).

Classifica: Conversano e Teamnetwork Albatro Siracusa 4, Raimond Sassari*, Macagi Cingoli, Loacker Bozen Volksbank, Pallamano Trieste 1970, Junior Fasano, Cassano Magnago, Alperia Black Devils e Brixen 2, Pressano* e Metelli Cologne 1, Sparer Eppan e Publiesse Chiaravalle 0. *Una partita in meno.

Prossimo turno (20/09): Macagi Cingoli-Sparer Eppan, Publiesse Chiaravalle-Conversano, Cassano Magnago-Loacker Bozen Volksbank, Pressano-Brixen, Teamnetwork Albatro Siracusa-Raimond Sassari, Alperia Black Devils-Junior Fasano (ore 20).

