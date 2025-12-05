i.

Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 17.30, a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, Fasano ospita il cantautore, musicista e scrittore Dente. L’artista, noto per la sua carriera solista avviata nel 2006 e per aver collaborato con artisti come Marco Mengoni e Brunori S.a.s., sarà il protagonista di “Indieretta Show”. Si tratta di un talk-live acustico in cui Dente si racconterà e proporrà i suoi brani più rappresentativi. A dialogare con lui ci sarà Maestro Pellegrini, cantautore e chitarrista degli Zen Circus. L’evento prevede anche un’interazione diretta con il pubblico, che avrà spazio per fare domande.

L’iniziativa rientra nell’obiettivo della rassegna di fornire ai giovani strumenti per leggere la realtà attraverso storie ed esperienze autorevoli, toccando i temi di creatività e innovazione. L’appuntamento è curato dall’Associazione “Dante Alighieri” con il patrocinio del Comune di Fasano e la collaborazione di “Artistema”, sotto la direzione artistica di Paki Palmieri e Nikaleo. Anche questa iniziativa si terrà nell’ambito della già avviata e più ampia programmazione del progetto «Galattica – Rete Giovani Puglia» e delle attività promosse dal “Nodo di Fasano”, in sinergia tra gli Assessorati alle Politiche Giovanili della città e della Regione Puglia, e da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

