La Biblioteca del Vicolo, annuncia l’entrata in vigore dei nuovi orari di apertura a partire dal 1° ottobre 2025.

Da questa data, gli spazi della biblioteca e del centro culturale saranno aperti:

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Martedì e giovedì: dalle 9:00 alle 19:00 (orario continuato)

Un cambiamento importante, pensato per rendere i servizi culturali e bibliotecari ancora più accessibili a studenti, lavoratori, lettori e a chiunque voglia vivere la cultura nel cuore del centro storico di Brindisi.

Una biblioteca nata grazie a un bando nazionale

La biblioteca è stata realizzata nell’ambito del progetto “Libri in circolo – Brindisi legge”, con cui il Comune di Brindisi si è classificato primo a livello nazionale tra i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti nel bando “Città che legge”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e da ANCI. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 45.000 euro, cui si aggiungono 6.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo complessivo di 51.000 euro. Responsabile unica del procedimento è la dott.ssa Antonella Grassi.

Si tratta di una biblioteca di nuova generazione, che mette al centro la partecipazione dei cittadini, la circolazione del sapere e la valorizzazione del patrimonio librario attraverso attività di prestito, consultazione, eventi culturali e laboratori. Oltre a rappresentare uno spazio di studio e ricerca, la biblioteca si configura come una vera sala di comunità, in grado di ospitare attività di coworking, presentazioni di libri, percorsi formativi e progetti di inclusione sociale.

Un servizio per tutta la città

La scelta di ampliare e diversificare gli orari risponde al bisogno crescente di spazi pubblici dedicati alla cultura, allo studio e all’incontro. La Biblioteca del Vicolo non è solo un luogo di libri, ma un punto di riferimento per chi vuole costruire insieme agli altri nuove opportunità di crescita culturale e sociale.

Tutte le informazioni sulla biblioteca e sul Santa Spazio Culturale

Ci trovate

Indirizzo: Ex Convento di Santa Chiara, Via Santa Chiara, 2 – Brindisi (vicino al Duomo)

Info e contatti: 0831 156 1076 | info@bibliotecadelvicolo.it | yeahjasisocial@gmail.com

Sito web: www.bibliotecadelvicolo.it

—

Lo Staff della

Biblioteca Del Vicolo