Il “Miglior Oste d’Italia” ospite giovedì 7 novembre a Eataly Torino Lingotto, in occasione de “La cena delle Osterie d’Italia”, organizzata da Slow Food Editore. Lo chef Giovanni Ingletti, che ha ottenuto l’ambizioso riconoscimento per il 2024, porterà in tavola i suoi piatti in occasione di questo importante evento che celebra l’alta cucina italiana, facendo assaporare attraverso la sua arte, le peculiarità delle materie prime del territorio pugliese.

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno entrando a far parte delle “Chiocciole” di Slow Food, per XFood Ristorante Sociale questa non è che un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto, incentrato non solo sulle abilità culinarie dello chef e del suo prezioso staff, ma anche e soprattutto sull’inclusione sociale, leitmotiv del progetto che va avanti da oltre dieci anni e che continua a regalare grandi soddisfazioni.

Nell’occasione sarà presentata l’edizione 2025 della Guida Osterie d’Italia.