La spadista salentina Carola Calogiuri rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei Cadetti e Giovani individuale e squadre che si disputeranno ad Antalya ,a partire dal 23 febbraio 2025.

Classe 2009 tesserata con la scherma lame azzurre “Maestri Zumbo” di Brindisi la Calogiuri non nasconde la propria gioia dopo aver appreso di essere stata convocata in nazionale.

«Sarà un’esperienza stupenda ed emozionante. Ho lavorato tanto per arrivare a questo risultato. Un ulteriore passo avanti verso importanti traguardi ».

Già convocata lo scorso gennaio , per partecipare ai Campionati del Mediterraneo U15/U17 a Vrsar (Croazia) ottenendo un oro a squadre e il 5° posto individuale, ora è arrivata, la chiamata del C.T. della nazionale di spada, Dario Chiado’ , che le ha confermato la fiducia grazie ai risultati finora ottenuti inserendola nella squadra di spada femminile u17.

La Calogiuri salirà in pedana il prossimo 24 febbraio per la prova individuale e il 26 per la gara a squadre spada femminile in occasione dell’appuntamento europeo che vedrà la partecipazione di tutti gli atleti più forti del mondo tra i “Cadetti e i Giovani” della spada, del fioretto e della sciabola.

Il Presidente Alessandro Rubino ….esprime grande soddisfazione ed orgoglio per questo riconoscimento prestigioso non solo per tutto il sodalizio che entra di diritto tra le società più blasonate d’Italia ma anche per la città di Brindisi .

Questa convocazione evidenzia la crescita tecnica e mentale dell’atleta afferma il Maestro Flavio Zumbo, dopo i risultati registrati nelle gare della stagione sportiva in corso, che l’hanno portata ad essere la quarta nel ranking stagionale di categoria.