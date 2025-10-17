Cambiamo le regole del gioco per cambiare le regole della città insieme ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di Brindisi.

Muove i primi passi il Servizio Sperimentale “La Città dei Ragazzi” di Brindisi, promosso dal Consorzio Ambito Sociale BR1, insieme ai Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, e gestito da ImmaginAbile Impresa Sociale. Il percorso si è aperto con un primo tavolo di co-progettazione che ha coinvolto il team di lavoro, educatori, operatori del sociale e docenti referenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Brindisi (CCR) di tutti gli Istituti Comprensivi della città.

L’incontro, dal titolo “CCR Brindisi – Città dei Ragazzi: co-progettare il protagonismo consapevole”, si è svolto mercoledì 15 ottobre, negli spazi del MediaPorto – Polo BiblioMuseale di Brindisi, nell’ambito del calendario “Cantieri Educativi”, un programma che connette principi educativi con attività culturali e comunitarie, in corso fino al mese di novembre.

Il tavolo di co-progettazione è stato l’avvio di un percorso comune per definire la visione, le basi e le linee di lavoro del nuovo Servizio, facendo tesoro dell’esperienza e del contributo di tutti gli attori presenti al tavolo. I partecipanti hanno condiviso riflessioni e proposte per gettare insieme le basi di un nuovo ciclo di attività che vedrà rinnovato il protagonismo di bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Brindisi e San Vito dei Normanni.

Il Consorzio Ambito Sociale BR1 sottolinea: “La nuova Città dei Ragazzi contribuisce a costruire un territorio che apre le braccia alle nuove generazioni, inclusivo, che sa coltivare talenti e che sviluppa pensiero critico.”

L’incontro dà il via a un cammino volto ad allargare il ponte tra ragazzi, comunità e istituzioni, ad arricchire i processi partecipativi dal basso e a offrire ai giovani nuovi spazi per contribuire alla vita collettiva. L’obiettivo è lavorare in squadra: condividere pratiche, costruire nuove alleanze educative e continuare a far crescere insieme la rete delle scuole e dei progetti di cittadinanza attiva a Brindisi.