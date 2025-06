Con l’arrivo della stagione estiva, il nostro territorio – dalla suggestiva Valle d’Itria alle rinomate città della provincia di Brindisi – si conferma meta di grande richiamo per migliaia di turisti stranieri.

In un contesto a forte vocazione turistica, garantire una comunicazione efficace nei servizi di emergenza-urgenza è fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Per questo la Asl Brindisi ha attivato un corso di inglese medico rivolto agli operatori del Pronto Soccorso e del 118, con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche in ambito clinico-assistenziale.

A tal proposito Maurizio De Nuccio, direttore generale Asl Brindisi, dichiara: “In una sanità moderna e inclusiva, anche il linguaggio può fare la differenza tra attesa e intervento, tra incomprensione e cura. In territori come il nostro, che nei mesi estivi accolgono un elevato flusso turistico internazionale, è nostro dovere essere pronti a comunicare con chiarezza, empatia e professionalità. Questo corso va esattamente in questa direzione”.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del rapporto tra sanità e accoglienza, rafforzando il legame tra qualità dei servizi e identità territoriale.

