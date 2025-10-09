La Dinamo Brindisi torna sul parquet del PalaZumbo per la terza giornata di andata del campionato di Serie B Interregionale. Sabato 11 ottobre, con palla a due alle ore 18:00, i biancazzurri affronteranno il Basket Corato in una sfida tutta pugliese che si preannuncia ricca di intensità e contenuti tecnici.

La formazione brindisina arriva all’appuntamento forte di due successi consecutivi, ottenuti contro avversarie di assoluto livello, e di un avvio di stagione che ha confermato solidità, entusiasmo e qualità di gioco. Dopo la convincente vittoria in trasferta contro Milazzo, la Dinamo cercherà di proseguire il proprio percorso di crescita e di dare continuità ai risultati, consapevole però delle difficoltà che la gara contro Corato potrà presentare.

L’avversario – La compagine barese, dopo l’esordio vincente in casa dell’Adria Bari, ha subito una battuta d’arresto nell’ultimo turno contro Cosenza e arriverà a Brindisi con la chiara intenzione di reagire. Corato si presenta come una formazione esperta, dotata di un roster profondo e ben organizzato, capace di mettere in difficoltà chiunque in questo campionato.

A rappresentare un fattore determinante sarà, come sempre, il pubblico del PalaZumbo. L’energia e il calore del pubblico di casa saranno ancora una volta la spinta in più per una Dinamo che vuole continuare a sorprendere e a crescere.

Arbitri dell’incontro: Loccisano Giorgio Raffaele di Cosenza – Conforti Matteo di Matera

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi