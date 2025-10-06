La Dinamo Brindisi continua a stupire e conquista un successo preziosissimo sul campo degli Svincolati Milazzo, imponendosi 72-71 dopo un tempo supplementare. Seconda vittoria consecutiva e primato in classifica a punteggio pieno per i biancazzurri, protagonisti di un avvio di stagione da incorniciare. Al Pala Milone è andata in scena una sfida vibrante e combattuta, con la squadra brindisina capace di tenere la testa avanti per lunghi tratti e trovare la zampata decisiva all’overtime. A trascinare i compagni un super Nenad Jovanovic, miglior marcatore con 25 punti, e un dominante Karolis Sapiega, autore di una doppia doppia da 11 punti e 17 rimbalzi con 30 di valutazione.

L’avvio è favorevole a Milazzo, che vola sul 13-2 con Rimsa protagonista. Pulli prova a riaccendere l’attacco brindisino, ma è Jovanovic a prendersi la scena con 23 punti già nei primi due quarti, compreso un parziale personale di 9 punti consecutivi. Con il canestro di Di Ianni (16 punti) la Dinamo chiude avanti il primo quarto 19-22. Nella seconda frazione la partita resta in equilibrio, i biancazzurri provano l’allungo sul 26-32 ma Milazzo risponde con Rimsa e Lalic, fino al canestro finale di Jovanovic che fissa il 39-38 all’intervallo lungo.

Al rientro la Dinamo parte con grande energia grazie a Di Ianni, autore di due triple che costringono Milazzo al time out sul 45-38. L’attacco scorre e la difesa alza l’intensità, permettendo ai biancazzurri di toccare il massimo vantaggio sul 47-55 con le bombe di Stankovic e Greco. I padroni di casa restano in scia dalla lunetta e si chiude la terza frazione sul 51-55. Nell’ultimo quarto Milazzo reagisce con un parziale di 8-1 che ribalta il punteggio sul 59-56. La partita diventa sporca e a spezzare il digiuno ci pensa Cissè dalla lunetta. L’equilibrio regna sovrano fino all’ultimo minuto, con il punteggio in parità sul 64-64. Stankovic prova a spingere in contropiede e sul rimbalzo offensivo Sapiega firma il sorpasso, ma dall’altra parte Marangon risponde con il canestro che ristabilisce la parità sul 66-66. Nell’overtime Milazzo trova subito il vantaggio, ma la Dinamo risponde con la tripla di Di Ianni e il canestro di Stankovic per il +4. I siciliani restano in corsa con Maiorana, mentre Jovanovic sbaglia due liberi. Lalic trova solo il ferro e la Dinamo può festeggiare una vittoria pesantissima che conferma l’ottimo avvio di stagione.

La società desidera ringraziare gli Svincolati Milazzo per l’accoglienza, la sportività e l’ospitalità dimostrate. Prossimo appuntamento sabato 11 ottobre alle ore 18.00 al PalaZumbo per la sfida casalinga contro il Basket Corato.

Svincolati Milazzo – Dinamo Basket Brindisi 71-72 (19-22; 38-39: 51-55; 66-66; 71-72 dts)

Svincolati Milazzo: Maiorana 5, Malual 5, Costa 6, Lalic 23, Bolletta 4, Rimsa 15, Marangon 13, La Bua, Aiello ne, Giambò ne, Alioto ne. Coach: Priulla

Dinamo Brindisi: Greco 3, Costabile, Stankovic 5, Paciulli, Jovanovic 25, Pulli 4, Di Ianni 16, Sapiega 11, Cissè 8, Pantile ne, Sannelli ne. Coach: Cristofaro

Arbitri:Filesi-Fiannaca

Credit foto: Giuseppe De Paoli

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi