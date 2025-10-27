Una serata magica al PalaZumbo, una di quelle da incorniciare. La Dinamo sfodera una prestazione di cuore, intensità e orgoglio, ferma la corsa finora imbattuta di Matera e conquista una vittoria pesantissima per 81-74, risalendo posizioni in classifica e infiammando un pubblico da grande occasione. Trascinata da un palazzetto rovente e da una coppia stellare — Nenad Jovanovic (26 punti, di cui 19 nel primo tempo) e Cherif Cissè (doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi) — la Dinamo mette in campo una prova solida e matura, costruendo nel secondo quarto il parziale siderale di 31-14 che segna il solco decisivo verso la vittoria.

Coach Cristofaro schiera il quintetto tipo con Jovanovic, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. Markus apre per Matera, ma Jovanovic risponde con autorità: 7 punti consecutivi e Dinamo subito avanti. Stankovic, su assist di Sapiega, piazza la tripla del 10-5, ma Smith non ci sta e replica con 5 punti che riportano la parità. Di Ianni, chirurgico dall’arco, infila due triple consecutive. Matera prova a reagire con Markus e Roberto, ma l’impatto dalla panchina di Cissè e Greco spinge i biancoblù sul 27-22 a fine primo quarto. Nel secondo periodo la Dinamo alza ulteriormente i giri del motore: Cissè colpisce in apertura e Jovanovic costruisce la tripla del +10 (32-22). Si accende anche Sapiega, autore di 5 punti in fila, e lo show dalla lunga distanza regala ai padroni di casa il

+17 (42-25 al 12’). Matera prova a restare in scia, ma la Dinamo gioca con ritmo e fiducia: Pulli centra la tripla, Stankovic appoggia a canestro per il +24 e Valle, dalla lunetta, chiude il primo tempo sul 58-36.

Al rientro dagli spogliatoi, Matera cambia volto: Zanetti e Roberto firmano un break che riporta i lucani a -13 (61-48). La Dinamo reagisce con personalità: Jovanovic e Cissè tornano a dettare legge, ristabilendo il +21. È un terzo quarto di grande intensità, in cui Matera trova coraggio ma la Dinamo resta compatta, chiudendo sul 69-56 alla penultima sirena. Nel quarto periodo, i biancoblù gestiscono con lucidità. Ancora Jovanovic e Cissè tengono la barra dritta, poi Sapiega trova la tripla del 74-59 che sa di sicurezza. Matera tenta il tutto per tutto con Smith e Zanetti, tornando fino al -6 con due minuti da giocare, ma la Dinamo non trema: Jovanovic piazza il colpo del ko e Sapiega chiude i conti dalla lunetta per l’81-74 finale.

Una vittoria splendida, di squadra e di carattere, che conferma la crescita della Dinamo e l’energia di un gruppo in piena ascesa.

Prossimo appuntamento: domenica 2 novembre alle ore 18:00 in trasferta sul campo della Basket School Messina.

Dinamo Basket Brindisi – Ondatel Virtus Matera 81-74 (27-22; 58-36; 69-56; 81-74)

Dinamo Brindisi: Greco 5, Costabile 2, Stankovic 10, Jovanovic 26, Pulli 3, Di Ianni 6, Sapiega 11, Cissè 18, Pantile ne, Sannelli ne. Coach: Cristofaro

Virtus Matera: Smith 17, Zanetti 12, Markus 8, Roberto 19, Valle 13, Divac, De Mola, Bischetti 5, Belgrano ne, Tortorelli ne, Dottorini ne. Coach: Miriello

Arbitri: Lavaneziana – Buonasorte

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi