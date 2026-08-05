La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto l’accordo con Goffredo Errico, ala di 200 cm, che farà parte del roster biancazzurro per il campionato di Serie B Interregionale nella stagione 2026/2027.

Classe 2009, brindisino, Errico rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama cestistico pugliese. Cresciuto nel settore giovanile della New Basket Brindisi, ha completato l’intero percorso di formazione dalla categoria Under 15 fino all’Under 19, distinguendosi per qualità tecniche, fisicità e grande maturità nonostante la giovane età. Nell’estate del 2026 ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Valtur Brindisi, entrando ufficialmente a far parte del roster della prima squadra di Serie A2.

L’ultima stagione ha rappresentato un importante punto di svolta nel suo percorso. Aggregato sin dal ritiro precampionato alla prima squadra della Valtur, ha vissuto un’annata di crescita confrontandosi anche con il campionato di Serie C, vestendo la maglia dell’Assi Brindisi. Parallelamente è stato tra i protagonisti dell’Under 17 Eccellenza, trascinata fino ai quarti di finale delle Finali Nazionali con una media di 17,5 punti a partita in stagione regolare. Prestazioni impreziosite dai 30 punti realizzati nella prestigiosa vittoria contro la Virtus Bologna, dal riconoscimento di MVP dell’All Star Game Under 17 di Puglia e Basilicata e dalla convocazione con la Nazionale Italiana Under 17 come atleta a disposizione in vista della FIBA U17 World Cup.

Nel corso della stagione 2026/2027, Errico sarà inserito in un percorso di crescita condiviso tra Dinamo e Valtur Brindisi: vestirà la maglia biancoblù della Dinamo nel campionato di Serie B Interregionale, proseguirà il proprio cammino nel campionato Under 19 con la Valtur Brindisi e continuerà a far parte del gruppo della prima squadra biancoazzurra in Serie A2.

L’arrivo di Errico conferma la volontà della Dinamo Brindisi di investire su giovani di prospettiva, offrendo loro un contesto competitivo nel quale maturare esperienza e continuare il proprio percorso di crescita, all’interno della sinergia costruita con la Valtur Brindisi.

Benvenuto, Goffredo!

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi