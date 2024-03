Sabato 23 e domenica 24 marzo la Fresh Family Academy di Brindisi, nelle categorie “Kids” e “Junior”, ha partecipato alla 22esima edizione dello Yo Urban Dance Fest a Roma. Lo Yo Urban Dance Fest è vivere due giorni immersi nel mondo della Street Dance, tra workshop, freestyle Battle, contest tra crew: un’esperienza unica con guest internazionali coreografi e ballerini provenienti da tutta Italia.

Il 23 marzo in uno dei Centri sportivi più prestigiosi di Roma Eur “All Round” si è svolto il primo incontro con due sezioni di workshop: house dance e hip Hop Choreo; e a seguire entusiasmanti Battle Hip Hop e House a cui hanno partecipato per la Fresh Family di Brindisi Moreno Guadalupi (House) e Alessio Di Castri (Hip Hop) arrivando in semifinale e finale. Il 24 marzo nello splendido auditorium del Massimo ha ospitato il Crew contest ed il Duo Contest: Street Dancer dai 5 anni in su, suddivisi in varie categorie si sono sfidati per aggiudicarsi il premio Yo 2024.

Una Giuria internazionale ha giudicato le migliori Crew e aggiudicato varie borse di studio: Malcom , Nala, e Wers per House, Malcom Wers e Mels per Mixstyle. La categoria Kids con la Crew “Fresh Kids” della Fresh family Academy e, diretta dalle maestre Silvia Bevilacqua (Direttrice dell’Accademia) e Alessia Potente si è aggiudicata una borsa di studio per la I edizione del Summer Yo Urban dance Fest che si svolgerà la prossima estate.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – dichiara Silvia Bevilacqua direttrice della Fresh family Academy – in una gara internazionale. E’ bello e importante che le categorie dei più piccoli e dei junior si siano confrontati con professionisti nazionali ed internazionali, raggiungendo l’obiettivo di crescita sia tecnica che umana. E’ stata un’esperienza forte di confronto e condivisione ad alti livelli . le nostre bambine e ragazze sono state bravissime, determinate e forti, pronte a continuare ad allenarsi per raggiungere sempre risultati migliori”.

Fresh Family Academy