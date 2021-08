Nelle scorse ora la Giunta Regionale ha approvato la variante normativa al Piano di Fabbricazione della zona PIP adottato dall’Amministrazione Denuzzo. Grazie a questo provvedimento viene consentito alle imprese commerciali e di servizi di insediarsi all’interno dell’area.

“L’intuizione dell’Amministrazione Comunale si è rivelata corretta – spiega l’Assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce – con questo provvedimento avviamo un processo di normalizzazione dell’area PIP di Francavilla Fontana che, negli ultimi 40 anni, è stata bloccata da una interpretazione inadeguata delle norme e da una visione datata dello sviluppo cittadino. La variante normativa ribadisce che accanto alle attività di tipo industriale e artigianale possono sussistere imprese commerciali e di servizi, superando di fatto le controversie che si sono susseguite in questi anni con imprenditori e stakeholders.”

La questione irrisolta, che finora ha causato spesso esborso di denaro pubblico nelle aule di tribunale, era rappresentata dalla natura dei possibili insediamenti nei lotti della zona PIP che, secondo le interpretazioni restrittive della norma istitutiva della stessa zona, dovevano essere destinati prevalentemente ad attività industriali e artigianali con un residuale 10% per le imprese di carattere commerciale.

La variante normativa è il primo step di una più generale rivalutazione dell’intero complesso produttivo. Questo provvedimento, infatti, da solo non sarebbe sufficiente ad avviare un cambiamento radicale dello scenario attuale. Per questa ragione lo scorso aprile l’Amministrazione Comunale ha adottato lo strumento dell’interpretazione autentica delle norme tecniche di attuazione della zona PIP.

Questa decisione dell’Amministrazione Comunale supera la ripartizione attuale delle quote e consente una maggiore presenza alle attività diverse da quelle industriali e artigianali. In altre parole, rende più competitiva, appetibile e moderna l’area PIP.

“Si avvia alla conclusione – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – una pagina controversa della storia recente francavillese. Con l’approvazione da parte dell’organo regionale della variante normativa al Piano di Fabbricazione della zona PIP, per la nostra area produttiva si aprono nuovi scenari. Tutto questo favorirà l’insediamento di nuove attività con la creazione di nuovi posti di lavoro e quindi benefici per l’intera Città.” Zona Pip Francavilla, Bruno: “Approvata dalla Giunta regionale la variante al Piano di Fabbricazione. Notizia attesa da anni. Occasione storica per il rilancio del nostro tessuto imprenditoriale”

Per il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno: “La variante al Piano di Fabbricazione della Zona PIP di Francavilla Fontana è finalmente stata approvata. La Giunta regionale guidata dal presidente Michele Emiliano ha dato il via libera al provvedimento proprio pochi minuti fa. E finalmente, per il nostro tessuto imprenditoriale, può iniziare una nuova stagione di rilancio. Con questa variante, attesa davvero da tanti e troppi anni, nuove aziende e attività potranno aprire nella nostra Zona Pip: con il loro carico di sviluppo, occupazione, benessere.

Ringrazio davvero di cuore Michele Emiliano, la maggioranza e la squadra di governo per questa scelta e per aver ascoltato il territorio.

A me non importano colori e amministrazioni: quando c’è di mezzo Francavilla si lavora per Francavilla. Qualunque bandiera sventoli. E io voglio continuare a lavorare per la mia città e la mia comunità sempre, comunque e in qualunque ruolo”.

Questo il comunicato del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati. “Come annunciato nei mesi scorsi, anche attraverso un’audizione in Commissione, la Giunta regionale ha approvato la variante normativa al PDF della zona D-PIP di Francavilla Fontana”.

“Nelle scorse settimane il dirigente della sezione competente aveva comunicato in Commissione, dopo diverse sollecitazioni, l’avvenuta predisposizione della delibera di approvazione della variante normativa al PDF della zona D-PIP di Francavilla Fontana.

È dunque terminato un procedimento ampiamente atteso dalla comunità produttiva di Francavilla Fontana.

La parola ora agli imprenditori e all’amministrazione comunale di Francavilla Fontana, che attraverso il Consigliere comunale Numa Ammaturo mi hanno chiesto di occuparmi della questione”.