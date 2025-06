Cantine Due Palme, in collaborazione con l’associazione culturale Kelainos, e l’Associazione Culturale Il Cerchio Delle Idee, è lieta di promuovere un evento di alto profilo culturale e civile: la presentazione del libro La giusta direzione – Storia di un magistrato, scritto da Antonio De Donno, già Procuratore della Repubblica di Brindisi.

L’incontro si svolgerà martedì 10 giugno 2025 alle ore 18:30, presso l’elegante cornice del Villa Neviera Wine Resort, in Via Campi 234 a Cellino San Marco (BR).

Il volume racconta il lungo percorso umano e professionale di un magistrato che ha dedicato la propria vita al servizio della legalità, affrontando in prima linea indagini complesse, emergenze criminali, pressioni istituzionali e sfide sociali. Un racconto sincero, a tratti duro, sempre guidato da un profondo senso dello Stato e dalla convinzione che la giustizia non sia un privilegio, ma un diritto di tutti.

A dialogare con l’autore sarà Fabio Mollica, giornalista e direttore editoriale della rivista Amazing Puglia, che guiderà i presenti in una conversazione autentica e appassionata sul valore della coerenza, sul significato del ruolo pubblico e sull’importanza della memoria e della testimonianza.

L’ingresso è libero e aperto al pubblico. L’evento rappresenta un’occasione unica per cittadini, studenti, operatori del diritto e appassionati di cultura per incontrare da vicino una figura chiave della magistratura italiana, riflettendo insieme sui temi della giustizia, dell’etica pubblica e dell’impegno civile.

Per informazioni:

Villa Neviera Wine Resort – Via Campi 234, Cellino San Marco (BR)

Martedì 10 giugno 2025

Ore 18:30

Un evento promosso da Cantine Due Palme – da sempre vicina ai valori del territorio e della cultura – per dare voce a chi, con coraggio e integrità, ha indicato al Paese “la giusta direzione”.