«Caino e Abele» è il titolo del musical che andrà in scena presso il Teatro Impero di Brindisi domenica 26 ottobre alle ore 20.30, realizzato dalla comunità parrocchiale del quartiere Paradiso di Brindisi sull’eterna lotta tra bene e male, tema di estrema attualità, specie tra i giovani. Uno spettacolo è a cura di Piera Penta.

«Caino e Abele» è il primo musical italiano scritto e ideato da Tony Cucchiara che debuttò nella sua prima versione nel 1972. A distanza di 50 anni l’opera è rimasta fedele all’originale per trama e partiture musicali ma completamente rinnovata nello sviluppo drammaturgico. Lo spettacolo è un viaggio nella storia della Cristianità: dall’evoluzione del creato, ai giorni nostri, mettendo in risalto le differenze tra il bene e il male. Il bene avanza lento, perché chi fa del bene non ha fretta. Il male, invece, avanza veloce, senza porsi domande, sicuro di sé e spavaldo sul buio sentiero delle tenebre, ma destinato a scontrarsi contro il muro dell’ignoto. Nonostante questo, è ancora possibile continuare a credere nell’uomo?

«Questo Musical – Don Salvatore Tardio, parroco della chiesa San Nicola – ci ha permesso di riattivare il gruppo teatro della Parrocchia, già presente e attivo nel passato ma per diversi anni silente, e di coinvolgere tante persone, in particolare giovani, del nostro quartiere. Si tratta di un’iniziativa educativa per l’intero quartiere: attraverso l’arte abbiamo la possibilità di diffondere contenuti importanti, ricordando ogni giorno che la bellezza potrà salvarci da ogni degrado».