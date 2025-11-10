Settimana complicata per la Olio Pantaleo Volley Fasano, che chiude il suo tour de force di tre gare in sette giorni con un solo punto conquistato e tre sconfitte consecutive. L’ultima arriva al PalaVigna Marina contro la Trasporti Bressan Offanengo, che conquista l’intera posta in palio (1-3) e costringe le fasanesi a scivolare all’ottavo posto in classifica.

Partenza difficile per le ragazze di coach Paolo Totero, che faticano fin da subito contro un’Offanengo solida e lucida nella gestione del gioco. Il primo set si chiude 18-25 per le ospiti, con la Olio Pantaleo poco incisiva. Nel secondo, dopo una sospensione di oltre mezz’ora dovuta a infiltrazioni d’acqua dal tetto del palazzetto, le gialloblù reagiscono e trovano un buon break (13-12), ma le lombarde tornano avanti e chiudono 22-25.

Decisamente più brillante la prova nel terzo set, dominato dalle padrone di casa grazie a un avvio fulminante e a una Salinas in grande spolvero. Il parziale termina 25-11 e riapre momentaneamente la gara. Il quarto set vive sul filo dell’equilibrio: Fasano allunga fino al 24-21, ma l’Offanengo annulla tre set point e ribalta il finale chiudendo 25-27 e mettendo il sigillo sul match.

«Il problema sono stati i primi due set — ha commentato coach Totero —. Partiamo sempre con approcci sbagliati, poi quando troviamo fiducia riusciamo a esprimerci meglio. Nel quarto set abbiamo avuto la possibilità di riaprire la partita, ma nei momenti decisivi abbiamo perso lucidità. Complimenti all’Offanengo, che ha creduto fino all’ultimo nel risultato».

Buona prova individuale per Candela Sol Salinas, autrice di 20 punti, e per Federica Piacentini (13). MVP dell’incontro la schiacciatrice Sara Bellia (22 punti), trascinatrice dell’Offanengo che con questo successo sale al quinto posto in classifica.

Risultato finale:

Olio Pantaleo Volley Fasano – Trasporti Bressan Offanengo 1-3

(18-25, 22-25, 25-11, 25-27)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 8, Muzi 1, Salinas 20, Piacentini 13, Korhonen 11, Provaroni 7, Vittorio (L), Negro 1, Soleti, Vinciguerra, Pixner. All. Totero.

Trasporti Bressan Offanengo: Nardelli 12, Caneva 6, Compagnin 2, Bellia 22, Ravazzolo 8, Zago 16, Di Mario (L), Martinelli, Meoni, Coba, Tommasini (L), Resmini. All. Bolzoni.

Durata set: 28’, 28’, 23’, 41’ — Tot: 120’.

MVP: Sara Bellia (Trasporti Bressan Offanengo)

Classifica aggiornata:

Cda Volley Talmassons Fvg 18; Nuvolì Altafratte Padova 17; Valsabbina Millenium Brescia 15; Tenaglia Abruzzo Altino Volley 13; Trasporti Bressan Offanengo 10; Panbiscò Leonessa Altamura 8; Clai Imola Volley 7; Olio Pantaleo Volley Fasano 7; Futura Giovani Busto Arsizio 7; Volley Modena 3.

Giada Amatori