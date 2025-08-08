August 8, 2025
La Polizia di Stato di Brindisi impegnata in specifici controlli disposti dal Questore nel corso della ordinaria attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio del 1° agosto, ha arrestato un pregiudicato brindisino perchè resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In particolare, personale della Squadra Mobile, venuto a conoscenza che presso l’abitazione del giovane poco più che trentenne potesse essere occultato dello stupefacente da immettere sul mercato, ha proceduto ad una perquisizione che ha permesso di rinvenire circa 30 grammi di cocaina, suddivisa in n. 6 involucri, oltre che n. 2 bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Nel corso della perquisizione tuttavia sono state rinvenute e sequestrate anche n. 2 pistole “a salve” prive di tappo rosso, nonché n. 15 munizioni G.F.L. Cal. 9X21.

Tutto il materiale rinvenuto era custodito all’interno di una cassaforte; immediato è scattato il sequestro.

Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

