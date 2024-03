A seguito di un incontro tra la dirigente scolastica Angela Citiolo e l’Assessore al COmmercio, Luciano Loiacono, è stata concordate la riapertura dal venerdi alla domenica dei cancelli della scuola Salvemini.

Per l’assessore Loiacono “durante i fine settimana ci sarà una piccola valvola di sfogo all’annosa problematica dei parcheggi al centro. Mi sento di ringraziare la Dottoressa Citiolo per la sua disponibilità. Naturalmente, come ogni anno, nel periodo estivo di chiusura della scuola, si potrà parcheggiare H24.