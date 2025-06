L’Associazione Ekoclub International Brindisi e il Presidente Massimo Roma esprimono enorme soddisfazione per la nomina ufficiale delle 43 Guardie Ecologiche Volontarie, decretate nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Provincia Toni Matarrelli, il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, l’Assessore all’ Ambiente del Comune di Brindisi Livia Antonucci.

Cerimonia a cui erano anche presenti i nostri volontari che hanno quindi acquisito il Decreto Prefettizio dopo aver frequentato, nei mesi scorsi, un Corso di Formazione organizzato e finanziato dal Consorzio di Torre Guaceto , in collaborazione e sinergia con WWF BRINDISI, la Polizia Locale Provinciale, la Provincia di Brindisi.

Competenze, professionalità, volontari che si metteranno a disposizione del Consorzio, della Polizia Provinciale locale, con il puntuale Coordinamento della Provincia, per presidiare in sostanza il territorio, combattere, prevenire e segnalare i reati ambientali, ma un’attività di vigilanza a largo raggio che non fa altro che esaltare il ruolo del mondo del volontariato, la sinergia e simbiosi con le istituzioni.

“ Orgoglio e soddisfazione nel vedere la consegna dei relativi Decreti Prefettizi anche ai nostri iscritti e volontari- afferma il nostro Presidente Massimo Roma. Tra l’altro, la presenza alla cerimonia delle istituzioni locali sta a dimostrare ulteriormente la grande esigenza di fare rete , quando si tratta di salvaguardare l’ambiente, prevenire i reati ambientali e ogni situazione anomala e pericolosa, tutelare il territorio e i nostri patrimoni.

Uno scenario in cui, ovviamente, Ekoclub Brindisi vuole dare il proprio contributo, attraverso i nostri volontari e componenti del Consiglio Direttivo, le diverse iniziative già messe in campo”.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI