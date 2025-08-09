Subito informato dell’accaduto, il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, a nome suo personale e dell’intera Amministrazione comunale, ha espresso vicinanza e solidarietà all’avv. Rosanna Palladino, amministratrice unica della Società Brindisi Multiservizi, vittima di un gravissimo atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni nelle scorse ore.

“Tutto quanto accaduto va duramente condannato – ha dichiarato Marchionna –, ma certamente non saranno rallentate, né limitate l’azione e l’impegno con cui l’Amministrazione comunale e l’Amministratrice unica della Brindisi Multiservizi intendono perseguire il risanamento della società e il rilancio della stessa in termini di produttività e di capacità reddituale”.