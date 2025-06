Il Consorzio BR4 informa che è attivo l’avviso esplorativo per l’organizzazione dei laboratori estivi 2025, un’iniziativa dedicata ai minori residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale sociale di riferimento che necessitano di supporto specifico.

L’avviso è rivolto a:

Minori con disabilità (ai sensi dell’art. 3 c.1 e c.3 della L. n. 104/92) che beneficiano del Servizio di Integrazione Scolastica Specialistica;

Minori in condizione di fragilità educativa che beneficiano del Servizio di Assistenza educativa domiciliare.

Minori con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Le famiglie interessate dovranno compilare l’adesione entro venerdì 20 giugno 2025 accedendo al seguente link: https://consorzioatsbr4mesagne.gestionaleservizisociali.it/modulo-online/domanda-di-adesione-ai-laboratori-estivi-anno-20242025?gestione_amministratore=true

Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva, è possibile contattare il Consorzio ATS BR4 attraverso i seguenti canali:

Di persona: Ufficio di Piano del Consorzio, via Eugenio Santacesaria 7 a Mesagne (in orario d’ufficio);

Via e-mail:

info@ambitomesagne.it

consorzio@pec.ambitomesagne.it

Telefonicamente: 0831/779207.

L’avviso esplorativo completo è disponibile sui siti istituzionali dell’ATS BR4 (www.ambitomesagne.it) e dei 9 Comuni del Consorzio.