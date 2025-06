Partita da Cattolica, la Figaro 3 dell’Arma Azzurra ha tagliato per prima il traguardo della tappa brindisina del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, precedendo il team Goztepe Yalken e il Royal Madras, classificatosi terzo.

Tre giornate di regate intense ed emozionanti hanno invece caratterizzato le categorie WASZP e WINGFOIL, rese particolarmente spettacolari dalle condizioni di vento favorevoli, che hanno permesso competizioni di altissimo livello tecnico.

Nella WASZP, la vittoria di tappa è andata al team della Guardia di Finanza, seguito dalla Marina Militare, con il Royal Madras in terza posizione. Nella WINGFOIL, da sempre garanzia di spettacolo e adrenalina, a salire sul gradino più alto del podio è stata la Marina Militare, seguita dall’Aeronautica Militare e dal Verein Seglerhaus Am Wannsee.

La tappa di Brindisi si chiude dunque con questi risultati e apre scenari interessanti in vista della prossima, che porterà il Marina Militare Nastro Rosa Tour a Catanzaro per la quarta tappa.

Sarà un’altra sfida impegnativa per gli atleti, accompagnata da un Regatta Village ricco di eventi culturali e di intrattenimento per la città calabrese, che già lo scorso anno aveva accolto il tour. Sport, tutela ambientale, cultura, turismo ed enogastronomia saranno i temi protagonisti nell’area portuale del Lido di Catanzaro.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports & Events, con il supporto di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, partner principale del tour, della Federazione Italiana Vela, e con il patrocinio del CONI e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, in qualità di partner istituzionale.