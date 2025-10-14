Giovedì 16 ottobre ricorre la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025, un appuntamento che richiama alla collaborazione globale per costruire un futuro pacifico, sostenibile, prospero e sicuro dal punto di vista alimentare. La cooperazione tra governi, organizzazioni, settori e comunità può infatti trasformare i sistemi agroalimentari, garantendo a tutti l’accesso a una alimentazione sana e nutriente, nel rispetto dell’ambiente.

L’Istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, da sempre impegnato nella promozione della sostenibilità alimentare e della corretta nutrizione, e attivo nella collaborazione con aziende del settore, istituzioni, associazioni ed esperti nutrizionisti, organizzerà presso la propria sede di via Appia 356 una giornata dedicata alla nutrizione consapevole.

L’evento prevede laboratori di enogastronomia e pasticceria, sala e servizio bar, laboratori del gusto, creazione di itinerari enogastronomici salutari, competizioni sportive, un laboratorio di bubble tea, challenge linguistiche e, per concludere, una caccia al tesoro nel parco Cesare Braico.

Nella mattinata del 16 ottobre, l’IPEOA accoglierà gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado dell’Istituto Cappuccini, ma le attività proseguiranno anche nei mesi successivi e saranno aperte a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado.

Gli interessati potranno consultare il calendario delle attività sul sito istituzionale e sui canali social dell’Istituto, oppure richiedere la partecipazione contattando la referente della funzione strumentale Prof.ssa Maria Chirico – cell: 347.9714246 ; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it