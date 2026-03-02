A promozione aritmetica già acquisita, la fame di vittorie dell’Appia Rugby Brindisi ancora non si placa e Domenica 1 marzo, al campo di Sant’Elia a Brindisi, batte Trepuzzi Rugby con un convincente 48-13, portando a casa l’ennesima vittoria con bonus, ma senza brillare come in altre occasioni.

La vittoria, pur netta, non ha avuto la stessa clamorosa portata delle altre partite della stagione, ma è importante perché raggiunta con una formazione rimaneggiata a causa dei tanti infortuni.

Terza linea completamente nuova, con Mazzotta, Renna e Carrieri a completare il reparto. Mangione e D’Oria partono dalla panchina, mentre Bonaparte addirittura non convocato. Nonostante i numerosi forfait, la risposta delle “seconde linee” è stata più che positiva, con i giocatori che si sono fatti trovare pronti e hanno dato un contributo fondamentale per portare a casa il risultato.

Prima frazione di gioco che vede l’Appia dominante come al solito, ma senza numeri da record. Rubino apre le danze al 7′, seguito da Renna (schierato terza centro) che sigla una bella meta concludendo un’azione corale sulla linea dei trequarti. L’Appia segna ancora con Rubino, Konate e Paiano ma qualche disattenzione difensiva permette al Trepuzzi di accorciare con due calci piazzati.Il parziale alla fine del primo tempo è di 33-6.

Seconda frazione onestamente soporifera fino al 20′ quando sono gli ospiti del Trepuzzi a battere un colpo e segnare la meta del 33-13, tenendo vive le speranze di una possibile rimonta. La reazione dell’Appia non si lascia attendere: ennesima meta di Rubino, ancora Konate e Ragusa allo scadere chiudono definitivamente la contesa.

Rosato aggiunge i suoi punti al piede frutto di quattro trasformazioni.

Non è stata una vittoria devastante come altre, ma l’importante era ottenere i punti e non perdere concentrazione in vista dei playoff.

Man of the Match l’Under 18 Rubino Tommaso, che ha messo a segno un superbo hat-trick con accelerazioni che ogni volta hanno tagliato in due la difesa del Trepuzzi.

Menzione speciale per Konate, pericoloso in attacco come al suo solito ma, questa domenica anche in versione diga difensiva.

Con questa vittoria, l’Appia Rugby Brindisi si prepara all’ultima partita della regular season, che si giocherà domenica prossima a Cosenza contro il Rugby Rende, in una sfida importante per chiudere il ciclo e prepararsi al meglio per i playoff.

Marco Della Rosa

Addetto stampa Appia Rugby Brindisi